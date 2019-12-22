Познер назвал Россию виновной в войне с Украиной
Об этом он в начале месяца рассказал во время встречи со своими поклонниками в московском ресторане "Жеральдин".
19 декабря 2019 года Познер опубликовал видео на своем Youtube-канале, передает Еспресо.TV.
При этом телеведущий жестко осудил российскую государственную пропаганду в отношении Украины, а также высказал свое мнение о том, кто виноват в конфликте между Украиной и РФ.
"Да все случилось так, что мы долго не будем близки с Украиной. Это я вам гарантирую. Они не забудут. Может возникнуть вопрос: "А что, мы виноваты?" Я считаю, что во многом да. Наша политика в отношении Украины была ошибочной . Теперь есть возможность выйти из этого состояния", - считает Познер.
По его словам, новый украинский президент Владимир Зеленский стремится наладить диалог с Россией, но "на равных".
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