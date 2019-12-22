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Espreso.tvОбществоПознер назвал Россию виновной в войне с Украиной

Познер назвал Россию виновной в войне с Украиной

Патриарх российского телевидения, популярный московский телеведущий Владимир Познер выступил с неожиданным заявлением о причинах войны на Донбассе

Об этом он в начале месяца рассказал во время встречи со своими поклонниками в московском ресторане "Жеральдин".

19 декабря 2019 года Познер опубликовал видео на своем Youtube-канале, передает Еспресо.TV.

При этом телеведущий жестко осудил российскую государственную пропаганду в отношении Украины, а также высказал свое мнение о том, кто виноват в конфликте между Украиной и РФ.

"Да все случилось так, что мы долго не будем близки с Украиной. Это я вам гарантирую. Они не забудут. Может возникнуть вопрос: "А что, мы виноваты?" Я считаю, что во многом да. Наша политика в отношении Украины была ошибочной . Теперь есть возможность выйти из этого состояния", - считает Познер.

По его словам, новый украинский президент Владимир Зеленский стремится наладить диалог с Россией, но "на равных".

 

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