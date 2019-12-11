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Espreso.tvМирВ Париже продолжаются массовые протесты по поводу пенсионной реформе

В Париже продолжаются массовые протесты по поводу пенсионной реформе

В Париже продолжаются массовые протесты по поводу пенсионной реформы президента Эммануэля Макрона, которую 11 декабря официально представило правительство Франции

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Радикальная пенсионная реформа - одно из предвыборных обещаний президента Франции. Она предусматривает изменение принципа начисления пенсий - у французов останется право выхода на пенсию в 62 года, но для получения полной пенсии им придется проработать минимум до 64 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этот возраст будет постепенно повышаться, чтобы пенсионная система оставалась бездефицитной.

Правительство должно закончить работу над реформой в начале 2020 года. В 1995 году всеобщая забастовка из-за пенсионной реформы парализовал транспортную систему Франции почти на три недели, что заставило власти изменить свои планы.

Напомним, что демонстрации проводятся против пенсионной реформы. Реформа призвана, в частности, отменить специальные категории для представителей ряда профессий, что позволяет им выходить на пенсию раньше или получать повышенные выплаты в связи с тяжелыми условиями труда.

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