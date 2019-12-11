В Париже продолжаются массовые протесты по поводу пенсионной реформе
Об этом сообщает "Радио Свобода".
"Радикальная пенсионная реформа - одно из предвыборных обещаний президента Франции. Она предусматривает изменение принципа начисления пенсий - у французов останется право выхода на пенсию в 62 года, но для получения полной пенсии им придется проработать минимум до 64 лет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что этот возраст будет постепенно повышаться, чтобы пенсионная система оставалась бездефицитной.
Правительство должно закончить работу над реформой в начале 2020 года. В 1995 году всеобщая забастовка из-за пенсионной реформы парализовал транспортную систему Франции почти на три недели, что заставило власти изменить свои планы.
Напомним, что демонстрации проводятся против пенсионной реформы. Реформа призвана, в частности, отменить специальные категории для представителей ряда профессий, что позволяет им выходить на пенсию раньше или получать повышенные выплаты в связи с тяжелыми условиями труда.
Читайте также
-
5 декабря, 2019 С чем Путин приедет в Париж?
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно
-
6 декабря, 2019 Как стать Кингом? 5 книг о том, что следует знать
Читайте также
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно