В Киеве произошел пожар в многоэтажке, есть погибшие
21 декабря, 2019, 09:27
В результате пожара в многоэтажке в Подольском районе столицы погибли два человека
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
"20 декабря в 20:25 в ГСЧС поступило сообщение, что в Подольском районе, в переулке Апрельский, 6, в квартире на девятом этаже 16-ти этажного жилого дома возник пожар. В 22 ч. 01 мин. Подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован на площади 18 м2. во время пожара погибли 2 человека, спасено 4 человека (из них одна женщина и ребенок 2017 г.р. госпитализированы с признаками отравления продуктами горения), эвакуированы 15 жильцов дома (из них 3 ребенка) ", - говорится в сообщении.
Причина пожара устанавливается.
- Напомним, 14 декабря спасатели завершили работы по разбору завалов здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в результате пожара в котором погибли 16 человек .
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