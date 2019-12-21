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Espreso.tvКриминалВ Киеве произошел пожар в многоэтажке, есть погибшие

В Киеве произошел пожар в многоэтажке, есть погибшие


фото: dsns.gov.ua
В результате пожара в многоэтажке в Подольском районе столицы погибли два человека

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"20 декабря в 20:25 в ГСЧС поступило сообщение, что в Подольском районе, в переулке Апрельский, 6, в квартире на девятом этаже 16-ти этажного жилого дома возник пожар. В 22 ч. 01 мин. Подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован на площади 18 м2. во время пожара погибли 2 человека, спасено 4 человека (из них одна женщина и ребенок 2017 г.р. госпитализированы с признаками отравления продуктами горения), эвакуированы 15 жильцов дома (из них 3 ребенка) ", - говорится в сообщении.

Причина пожара устанавливается.

  • Напомним, 14 декабря спасатели завершили работы по разбору завалов здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в результате пожара в котором погибли 16 человек .
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