В Киев привезли 130 тонн снега из Карпат
21 декабря, 2019, 11:25
В Киев завезли 130 тонн снега с Буковеля для фестиваля зимних видов спорта Дабл Трипл Snow Fest
Об этом сообщил один из организаторов проекта Александр Барабошко в facebook.
"Кто бы мог подумать 21-22 декабря, а в Киеве +10. Конечно мы предполагали, что снега может не быть, чисто теоретически, но будет +10 температура отнюдь нет. При такой температуре даже пушки не дают результата. Можно было бы наверное все отменять, переносить, извиняться, но мы решили не сдаваться ", - написал Барабошко.
- Напомним, в Украине 21 и 22 декабря ожидается повышение температуры воздуха до + 10 ° C.
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