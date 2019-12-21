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Espreso.tvОбществоВ Киев привезли 130 тонн снега из Карпат

В Киев привезли 130 тонн снега из Карпат


фото: facebook
В Киев завезли 130 тонн снега с Буковеля для фестиваля зимних видов спорта Дабл Трипл Snow Fest

Об этом сообщил один из организаторов проекта Александр Барабошко в facebook.

"Кто бы мог подумать 21-22 декабря, а в Киеве +10. Конечно мы предполагали, что снега может не быть, чисто теоретически, но будет +10 температура отнюдь нет. При такой температуре даже пушки не дают результата. Можно было бы наверное все отменять, переносить, извиняться, но мы решили не сдаваться ", - написал Барабошко.

 

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