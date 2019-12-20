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Espreso.tvОбществоСиноптик Наталья Диденко рассказала, где в выходные пройдут дожди

Синоптик Наталья Диденко рассказала, где в выходные пройдут дожди

В Украине 21 и 22 декабря ожидается повышение температуры воздуха до +10°C

Об этом сообщила в эфире Еспресо.TV синоптик Наталья Диденко.

"В большинстве областей Украины ожидается от +5 до +10°C. На и юге и западе ожидается от +7 до +13°C. Завтра в западных областях появятся дожди. Ветер подует с юго-запада и порой будет порывистым, сильным. А в воскресенье дожди распространятся на большую часть территории Украины, но они будут небольшими, а на Западе могут быть умеренными", - рассказала синоптик.

В Киеве выходных ожидается потепление от +7 до + 9°C. 21 декабря в столице будет сухо, а 22 декабря местами пройдет небольшой дождь. В понедельник дождей в Киеве станет больше.

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