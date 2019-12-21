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Espreso.tvМирTime назвал 28 самых выдающихся женщин 2019 года

Time назвал 28 самых выдающихся женщин 2019 года


фото: livemint.com
Американский журнал Time опубликовал список 28 самых выдающихся женщин 2019 года

Об этом сообщает Укринформ.

Открывают список первые женщины-представительницы коренного народа Америки, которые впервые за 200 лет стали членами Конгресса США, - Деб Хааланд и Шарис Дэвидс.

Также издание отметило Ильхан Омар и Рашиду Тлаиб, которые стали первыми женщинами-мусульманками в конгрессе США.

Далее идет Гита Гопинат, первая женщина, получившая должность главного экономиста МВФ.

Нэнси Пелоси - первая женщина, избранная спикером Палаты представителей Конгресса США. Она инициировала старт процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

Зузана Чапутова - первая женщина, ставшая президентом Словакии.

Урсула фон дер Ляйен - первая руководительница Европейской комиссии.

Софи Вильмес - первая женщина, ставшая премьер-министром Бельгии.

Сандра О, которая стала первой женщиной азиатского происхождения, которая получила две награды кинопремии "Золотой глобус".

Мексиканская актриса Ялица Апарисио - первая представительница коренных народов Америки, номинированная на Оскар за лучшую женскую роль.

Али Строкер - первая женщина в инвалидной коляске, которая удостоилась награды Tony.

Рут Картер - первая женщина-афроамериканка, удостоенная премии "Оскар" в номинации Лучший художник по костюмам.

Американская рэп-исполнительница Cardi B. Она стала первой женщиной, получившей награду за лучший рэп-альбом премии Грэмми.

Американская певица Рианна стала первой женщиной-афроамериканкой, возглавившей бренд, вошедший в состав международного модного холдинга LVMH. Кроме того, певица стала первой женщиной-афроамериканкой, чей альбом продержался в чарте Billboard 200 в течение 200 недель.

Михаэла Шиффрин - первая женщина-лыжница, выигравшая все 17 этапов чемпионата мира по горнолыжному спуску.

Арьеса Сусанта Раха - первая женщина, занимающаяся спортивным скалолазанием, которая поднялась на 15 метров менее чем за 7 секунд.

Ли На - первая женщина азиатского происхождения, которая включена в Международный зал теннисной славы.

Симона Байлс - первая гимнастка, которая выиграла 25 медалей чемпионата мира.

Астронавтки NASA Кристина Кокс и Джессика Меир - женщины, которые впервые в истории космонавтики осуществили одновременный выход в открытый космос.

Бригитта Косгей - первая женщина, ставшая мировой рекордсменкой марафона среди женщин, бегающих в смешанной эстафете, со временем 2:14.

Карен Уленбек - первая женщина, получившая Абелевскую премию по математике.

Писательница Бернардино Эваристо - первая темнокожая женщина, удостоенная Букеровской премии.

Тенгку Маймун Туан Мат - первая женщина, ставшая Верховным судьей Малайзии.

Джанет Мок - первая женщина-трансгендер, которая подписала контракт с крупной компанией, такой как Netflix.

Лора Игер - первая женщина, возглавившая армейскую пехотную дивизию армии США.

Вонгечи Муту - первая художница, чьи работы демонстрировались на фасаде Музея искусств Метрополитен.

 

 

 

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