Time назвал 28 самых выдающихся женщин 2019 года
Об этом сообщает Укринформ.
Открывают список первые женщины-представительницы коренного народа Америки, которые впервые за 200 лет стали членами Конгресса США, - Деб Хааланд и Шарис Дэвидс.
Также издание отметило Ильхан Омар и Рашиду Тлаиб, которые стали первыми женщинами-мусульманками в конгрессе США.
Далее идет Гита Гопинат, первая женщина, получившая должность главного экономиста МВФ.
Нэнси Пелоси - первая женщина, избранная спикером Палаты представителей Конгресса США. Она инициировала старт процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.
Зузана Чапутова - первая женщина, ставшая президентом Словакии.
Урсула фон дер Ляйен - первая руководительница Европейской комиссии.
Софи Вильмес - первая женщина, ставшая премьер-министром Бельгии.
Сандра О, которая стала первой женщиной азиатского происхождения, которая получила две награды кинопремии "Золотой глобус".
Мексиканская актриса Ялица Апарисио - первая представительница коренных народов Америки, номинированная на Оскар за лучшую женскую роль.
Али Строкер - первая женщина в инвалидной коляске, которая удостоилась награды Tony.
Рут Картер - первая женщина-афроамериканка, удостоенная премии "Оскар" в номинации Лучший художник по костюмам.
Американская рэп-исполнительница Cardi B. Она стала первой женщиной, получившей награду за лучший рэп-альбом премии Грэмми.
Американская певица Рианна стала первой женщиной-афроамериканкой, возглавившей бренд, вошедший в состав международного модного холдинга LVMH. Кроме того, певица стала первой женщиной-афроамериканкой, чей альбом продержался в чарте Billboard 200 в течение 200 недель.
Михаэла Шиффрин - первая женщина-лыжница, выигравшая все 17 этапов чемпионата мира по горнолыжному спуску.
Арьеса Сусанта Раха - первая женщина, занимающаяся спортивным скалолазанием, которая поднялась на 15 метров менее чем за 7 секунд.
Ли На - первая женщина азиатского происхождения, которая включена в Международный зал теннисной славы.
Симона Байлс - первая гимнастка, которая выиграла 25 медалей чемпионата мира.
Астронавтки NASA Кристина Кокс и Джессика Меир - женщины, которые впервые в истории космонавтики осуществили одновременный выход в открытый космос.
Бригитта Косгей - первая женщина, ставшая мировой рекордсменкой марафона среди женщин, бегающих в смешанной эстафете, со временем 2:14.
Карен Уленбек - первая женщина, получившая Абелевскую премию по математике.
Писательница Бернардино Эваристо - первая темнокожая женщина, удостоенная Букеровской премии.
Тенгку Маймун Туан Мат - первая женщина, ставшая Верховным судьей Малайзии.
Джанет Мок - первая женщина-трансгендер, которая подписала контракт с крупной компанией, такой как Netflix.
Лора Игер - первая женщина, возглавившая армейскую пехотную дивизию армии США.
Вонгечи Муту - первая художница, чьи работы демонстрировались на фасаде Музея искусств Метрополитен.
- Напомним, 11 декабря 16-летнюю эко-активистку Грету Тунберг избрали "человеком года" по версии журнала Time.
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