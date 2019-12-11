Журнал Time избрал Грету Тунберг "человеком года"
11 декабря, 2019, 15:44
16-летнюю экоактивистку Грету Тунберг выбрали "человеком года" по версии журнала Time
Об этом стало известно, когда "Time" выпустил новый журнал, передает Еспресо.TV.
"Тунберґ начала глобальное движение, пропуская школу: с августа 2018 она проводила дни перед шведским парламентом, держа плакат с надписью Skolstrejk för klimatet («Школьная забастовка за климат») черными буквами на белом фоне.
"В течение следующих 16 месяцев она обратилась к главам государств в ООН, встретилась с Папой Римским, поспорила с президентом Соединенных Штатов и сумела вдохновить 4 миллиона человек приобщиться к глобальной забастовке за климат 20 сентября 2019 г., которая стала самой большой климатической демонстрацией в человеческой истории", - аргументирует свой выбор издание.
- Напомним, благодаря Грете в 2019 году "словами года" объявили "climate strike ("климатическая забастовка»).
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