ФИФА назвала хозяина клубного ЧМ-2021, на котором сыграют 24 топ-клуба

24 октября, 2019, 15:51

Реформированный клубный чемпионат мира по футболу, в котором примут участие 24 клуба, состоится летом 2021 года в Китае

Об этом сообщает официальный сайт ФИФА .

За проведение турнира в Китае единогласно проголосовали все члены совет организации. Города и стадионы, на которых будет происходить матчи, будут определены позже. Решение будут принимать ФИФА и Федерация футбола Китая.

Клубный чемпионат мира в 2021 году станет первым после изменения формата турнира. Соревнования будут проходить раз в четыре года, а участие в них примут сразу 24 команды. Сейчас полный список клубов неизвестен, однако туда попадут по четыре последних победители Лиги чемпионов и Лиги Европы. Таким образом, известно, что на турнире сыграют испанские "Реал" и "Атлетико" и английский "Ливерпуль" и "Челси".

В 2019 и 2020 годах клубный чемпионат мира будет проводиться по старому формату в Катаре. В этом году в турнире примут участие победители главных континентальных турниров и представитель страны-хозяйки: "Ливерпуль" (Англия, Европа), "Эсперанс" (Тунис, Африка), "Монтеррей" (Мексика, КОНКАКАФ), "Энген Спорт" (Новая Каледония , Океания), "Аль-Садд" (Катар, Азия).