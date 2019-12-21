Оккупанты обстреляли дома мирных жителей в Золотом-4

21 декабря, 2019, 16:10

Российские оккупационные войска совершили обстрел жилых домов в Золотом-4 Луганской области

Об этом сообщает Нацполиция в Луганской области.

"Сегодня утром, со стороны г. Золотое-5 (территория временно подконтрольная НЗФ "ЛНР") боевики из миномета калибром 82 мм обстреляли г. Золотое-4 Попаснянского района. В результате обстрела повреждены шифер, дымоход и два оконных стекла в двух домах местных жительниц по ул. II Вильная", - говорится в сообщении.