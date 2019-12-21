Оккупанты обстреляли дома мирных жителей в Золотом-4
21 декабря, 2019, 16:10
Российские оккупационные войска совершили обстрел жилых домов в Золотом-4 Луганской области
Об этом сообщает Нацполиция в Луганской области.
"Сегодня утром, со стороны г. Золотое-5 (территория временно подконтрольная НЗФ "ЛНР") боевики из миномета калибром 82 мм обстреляли г. Золотое-4 Попаснянского района. В результате обстрела повреждены шифер, дымоход и два оконных стекла в двух домах местных жительниц по ул. II Вильная", - говорится в сообщении.
- 20 декабря на Донбассе в результате вражеских обстрелов были ранены два украинских военных , оккупанты применили лазерное оружие.
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