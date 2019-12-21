 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОперація об'єднаних силОккупанты обстреляли дома мирных жителей в Золотом-4

Оккупанты обстреляли дома мирных жителей в Золотом-4


фото: lg.npu.gov.ua
Российские оккупационные войска совершили обстрел жилых домов в Золотом-4 Луганской области

Об этом сообщает Нацполиция в Луганской области.

"Сегодня утром, со стороны г. Золотое-5 (территория временно подконтрольная НЗФ "ЛНР") боевики из миномета калибром 82 мм обстреляли г. Золотое-4 Попаснянского района. В результате обстрела повреждены шифер, дымоход и два оконных стекла в двух домах местных жительниц по ул. II Вильная", - говорится в сообщении.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 декабря, 2019 суббота

больше новостей

21 декабря, 2019 суббота

20 декабря, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать