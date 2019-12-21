20 декабря на фронте: оккупанты применили лазерное оружие, ранен украинский военный

21 декабря, 2019, 07:13

20 декабря на Донбассе в результате вражеских обстрелов был ранен один украинский военный, оккупанты применили лазерное оружие

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

20 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Четыре обстрела позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": вблизи населенного пункта Хутор Вольный - из минометов калибра 82-мм, ручных противотанковых гранатометов и другого стрелкового оружия; неподалеку Светлодарска - с станковых противотанковых гранатометов; рядом с населенным пунктом Шумы - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; у Крымского - с станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов по позициям Объединенных сил: дважды рядом с населенным пунктом Невельске - со станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; у Славного - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Каменки - из гранатометов различных систем; вблизи шахты Дутивка - с автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; рядом с населенным пунктом Васильевка - из стрелкового оружия.

Вчера, 20 декабря, в результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Еще один военнослужащий при наблюдении в оптический устройство получило поражения сетчатки глаза вследствие использования противником лазерного оружия.

С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.