Министр обороны Загороднюк рассказал, какое летальное оружие Украина получит от США
21 декабря, 2019, 14:34
Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что Украина в 2020 году получит от США ракетные комплексы и протикораблени ракеты
Об этом Загороднюк сообщил в facebook.
По его словам, выделенные США $ 300 млн военной помощи позволят Украине получить летальное оружие, прибрежные оборонительные ракетные комплексы и противокорабельные ракеты.
"На следующий год США выделяют Украине $ 300 млн военной помощи. Это, в частности, дает нам возможность получить летальное оружие, прибрежные оборонительные ракетные комплексы и противокорабельные ракеты. Спасибо нашим партнерам!", - написал Загороднюк.
- Напомним, 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в котором предусмотрено $ 300 млн помощи Украине и санкции против "Северного потока-2" .
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