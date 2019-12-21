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Espreso.tvМирМинистр обороны Загороднюк рассказал, какое летальное оружие Украина получит от США

Министр обороны Загороднюк рассказал, какое летальное оружие Украина получит от США


фото: UA.news
Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что Украина в 2020 году получит от США ракетные комплексы и протикораблени ракеты

Об этом Загороднюк сообщил в facebook.

По его словам, выделенные США $ 300 млн военной помощи позволят Украине получить летальное оружие, прибрежные оборонительные ракетные комплексы и противокорабельные ракеты.

"На следующий год США выделяют Украине $ 300 млн военной помощи. Это, в частности, дает нам возможность получить летальное оружие, прибрежные оборонительные ракетные комплексы и противокорабельные ракеты. Спасибо нашим партнерам!", - написал Загороднюк.

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