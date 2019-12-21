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Espreso.tvМирFacebook и Twitter удалили сеть ботов, которые поддерживали Трампа

Facebook и Twitter удалили сеть ботов, которые поддерживали Трампа


фото: ukrinform.ua
Facebook и Twitter удалили сеть фейковых страниц, которые поддерживали президента США Дональда Трампа

Об этом со ссылкой на The Verge сообщает Укринформ .

20 декабря Facebook и Twitter ликвидировали сеть фейковых учетных записей, распространяли протрампивськи сообщения. Они маскировались под американцев с сгенерированными искусственным интеллектом лицами для фотографий в профилях.

В Facebook заявили, что компания связала учетные записи с американской медиакомпанией под названием The BL, которая, как утверждается, имеет связи с Epoch Media Group.

В августе телеканал NBC News впервые сообщил, что Epoch Media Group распространяла пропаганду в поддержку президента Дональда Трампа через Facebook и Twitter.

По словам представителей Facebook, эти учетные записи публиковали с очень высокой частотой агитацию в поддержку Трампа и были связаны с сайтами, принадлежащих BL и The Epoch Times. Учетными записями и страницами руководили отдельные лица в США и Вьетнаме.

Facebook заявила, что удалила 610 учетных записей, 89 страниц Facebook, 156 групп и 72 учетных записи Instagram, которые были связаны с организацией. Около 55 млн учетных записей подписались на одну из этих страниц в Facebook, а 92 тыс. подписались крайней мере на один из этих учетных записей Instagram. По данным Facebook, организация потратила на рекламу страниц в соцсетях около $ 9,5 млн.

"Сейчас BL запрещено работать в Facebook. Мы продолжаем исследовать все связанные сети и принимать меры, если определим, что они вовлечены в обманчивую поведение", - сказал руководитель службы безопасности Facebook Натаниэль Глейхер.

  • Напомним, 9 декабря венгерское агентство по вопросам конкуренции оштрафовало Facebook на $ 4 млн за то, что компания якобы ввела в заблуждение своих пользователей в Венгрии, заявив, что ее услуги являются бесплатными.
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