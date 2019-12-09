Венгрия оштрафовала Facebook на $ 4 млн за "лживый слоган"
Об этом сообщает Associated Press.
Отмечается, что Facebook разместил на своей домашней странице и в справочном центре такие слоганы, как "Бесплатно и каждый может присоединиться". При этом в соцсети утверждают, что ее услуги являются бесплатными.
По мнению венгерского агентства пользователи Facebook действительно не платят деньги соцсети непосредственно. Но они платили за пользование сетями тем, что Facebook собирал и использовал их данные. А именно - потребительские предпочтения, интересы и привычки.
Эта информация позволяла Facebook продавать рекламу своим клиентам. При этом реклама попадала к потребителям путем размещения их в публикациях пользователей соцсети.
Венгерское агентство заявило, что сообщение о бесплатном использовании Facebook "отвлекает внимание потребителей" от компенсации, которую они обеспечивают компании, предоставляя свои данные. Агентство заявило, что рассчитало штраф на основании не только доходов Facebook от рекламы в Венгрии, но и того, что компания внесла глобальные изменения в лозунги о бесплатных услугах.
Венгерские власти отметили, что аналогичные выводы о поведении Facebook были сделаны как в США, так и в Европе. Также утверждается, что под давлением Евросоюза компания в апреле 2019 скорректировала свои сообщения об условиях использования сети.
Штраф в размере 1,2 миллиарда форинтов ($ 4 млн) - это крупнейший в истории Венгрии штраф, связанный с вопросом защиты прав потребителей.
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