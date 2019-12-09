Венгрия оштрафовала Facebook на $ 4 млн за "лживый слоган"

9 декабря, 2019, 13:58

Венгерское агентство по вопросам конкуренции оштрафовало Facebook на $ 4 млн за то, что компания якобы ввела в заблуждение своих пользователей в Венгрии, заявив, что ее услуги являются бесплатными

Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что Facebook разместил на своей домашней странице и в справочном центре такие слоганы, как "Бесплатно и каждый может присоединиться". При этом в соцсети утверждают, что ее услуги являются бесплатными.

По мнению венгерского агентства пользователи Facebook действительно не платят деньги соцсети непосредственно. Но они платили за пользование сетями тем, что Facebook собирал и использовал их данные. А именно - потребительские предпочтения, интересы и привычки.

Эта информация позволяла Facebook продавать рекламу своим клиентам. При этом реклама попадала к потребителям путем размещения их в публикациях пользователей соцсети.

Венгерское агентство заявило, что сообщение о бесплатном использовании Facebook "отвлекает внимание потребителей" от компенсации, которую они обеспечивают компании, предоставляя свои данные. Агентство заявило, что рассчитало штраф на основании не только доходов Facebook от рекламы в Венгрии, но и того, что компания внесла глобальные изменения в лозунги о бесплатных услугах.

Венгерские власти отметили, что аналогичные выводы о поведении Facebook были сделаны как в США, так и в Европе. Также утверждается, что под давлением Евросоюза компания в апреле 2019 скорректировала свои сообщения об условиях использования сети.

Штраф в размере 1,2 миллиарда форинтов ($ 4 млн) - это крупнейший в истории Венгрии штраф, связанный с вопросом защиты прав потребителей.