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Espreso.tvОбществоГайворонский вышел из СИЗО, - активистка

Гайворонский вышел из СИЗО, - активистка

Ялтинский журналист и блогер Евгений Гайворонский 6 ноября вышел из симферопольского изолятора временного содержания

Об этом Крым.Реалиям сообщила крымская активистка Людвика Пападопулу, не уточнив подробностей.

На данный момент подтверждение от правоохранительных органов в аннексированном Крыму отсутствует.

  • В аннексированном Крыму 22 октября силовики оккупанта задержали ялтинского активиста и журналиста Евгения Гайворонского.
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