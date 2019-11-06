Гайворонский вышел из СИЗО, - активистка

6 ноября, 2019, 20:43

Ялтинский журналист и блогер Евгений Гайворонский 6 ноября вышел из симферопольского изолятора временного содержания

Об этом Крым.Реалиям сообщила крымская активистка Людвика Пападопулу, не уточнив подробностей.

На данный момент подтверждение от правоохранительных органов в аннексированном Крыму отсутствует.