В Беларуси на митинг за интеграцию с Россией никто не пришел

20 декабря, 2019, 23:17

Пророссийские организации Беларуси отказались от проведения анонсированного на 16 декабря в Минске митинга в поддержку интеграции с Россией

Об этом сообщает белорусское издание TUT.by.

По данным издания, акцию передумали проводить из-за отказа Мингорисполкома.

По словам одного из организаторов акции, которая не состоялась, - председателя общественного объединения "Бессмертный полк" Валерия Драко, - организации, поддерживающие Союзное государство и интеграцию Беларуси с Россией, обратились в Администрацию президента с просьбой посодействовать в получении разрешения на проведение митинга от Минского горисполкома. Однако в Администрации посоветовали обратиться в горисполком еще раз, а городские власти заявили, что по закону заявка о массовом мероприятии должна быть подана не менее чем за 10 дней до акции.

"У нас не было 10 дней, мы это понимали сразу, поэтому и обратились в администрацию президента. Но если там так ответили... Мы перегорели, это раз. Мы увидели, что ГУВД предупредило об опасности массовых мероприятий, - это два. Если выводить народ - это подставлять его. Если у оппозиции есть деньги на оплату штрафов тех, кого потом осудят, то у нас нет. Поэтому мы решили отказаться от проведения акции", - сказал Драко.