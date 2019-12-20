В Беларуси на митинг за интеграцию с Россией никто не пришел
Об этом сообщает белорусское издание TUT.by.
По данным издания, акцию передумали проводить из-за отказа Мингорисполкома.
По словам одного из организаторов акции, которая не состоялась, - председателя общественного объединения "Бессмертный полк" Валерия Драко, - организации, поддерживающие Союзное государство и интеграцию Беларуси с Россией, обратились в Администрацию президента с просьбой посодействовать в получении разрешения на проведение митинга от Минского горисполкома. Однако в Администрации посоветовали обратиться в горисполком еще раз, а городские власти заявили, что по закону заявка о массовом мероприятии должна быть подана не менее чем за 10 дней до акции.
"У нас не было 10 дней, мы это понимали сразу, поэтому и обратились в администрацию президента. Но если там так ответили... Мы перегорели, это раз. Мы увидели, что ГУВД предупредило об опасности массовых мероприятий, - это два. Если выводить народ - это подставлять его. Если у оппозиции есть деньги на оплату штрафов тех, кого потом осудят, то у нас нет. Поэтому мы решили отказаться от проведения акции", - сказал Драко.
- Напомним, 7 декабря Александр Лукашенко и Владимир Путин не смогли достичь договоренностей по результатам пятичасовых переговоров в Сочи об углубленной интеграции Беларуси и России.
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