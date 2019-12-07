Аншлюс откладывается: 5-часовые переговоры Лукашенко и Путина завершились безрезультатно
7 декабря, 2019, 22:27
Александр Лукашенко и Владимир Путин не смогли достичь договоренностей по результатам пятичасовых переговоров в Сочи об углубленной интеграции Беларуси и России
Об этом сообщает DW .
Президенты России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко, вопреки ожиданиям, не подписали соглашение об углубленной интеграции. Следующая встреча президентов состоится 20 декабря в Санкт-Петербурге.
Встреча Путина и Лукашенко длилась более 5 часов. По ее результатам количество спорных вопросов интеграции уменьшилось, заявил глава Минэкономразвития России Максим Орешкин. "Мы понимаем, как по большей части из них продвигаться вперед. Нам указания даны. Сейчас будем прорабатывать и дальше двигаться вперед", - сказал чиновник.
Лукашенко поехал после встречи с Путиным по вопросам интеграции без заявлений.
- Напомним, 7 декабря во время встречи президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи погас свет.
- 7 декабря в Минске прошли акции протеста против интеграции Беларуси с Россией.
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