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Espreso.tvОбществоАншлюс откладывается: 5-часовые переговоры Лукашенко и Путина завершились безрезультатно

Аншлюс откладывается: 5-часовые переговоры Лукашенко и Путина завершились безрезультатно


фото: REUTERS
Александр Лукашенко и Владимир Путин не смогли достичь договоренностей по результатам пятичасовых переговоров в Сочи об углубленной интеграции Беларуси и России

Об этом сообщает DW .

Президенты России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко, вопреки ожиданиям, не подписали соглашение об углубленной интеграции. Следующая встреча президентов состоится 20 декабря в Санкт-Петербурге.

Встреча Путина и Лукашенко длилась более 5 часов. По ее результатам количество спорных вопросов интеграции уменьшилось, заявил глава Минэкономразвития России Максим Орешкин. "Мы понимаем, как по большей части из них продвигаться вперед. Нам указания даны. Сейчас будем прорабатывать и дальше двигаться вперед", - сказал чиновник.

Лукашенко поехал после встречи с Путиным по вопросам интеграции без заявлений.

 

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