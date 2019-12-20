В РФ заявили, что судебных споров по газу с Украиной больше не будет, а транзитный контракт подпишут на 5 лет
20 декабря, 2019, 22:05
Украина и Российская Федерация подпишут новый контракт на транзит газа сроком на пять лет
Об этом заявил вице-премьер-министр России Дмитрий Козак, сообщает РИА Новости.
Козак отметил, что подписание контракта ожидается до конца 2019 года. По его словам, это будет новый контракт. В то же время представитель России не уточнил объемы транзита.
"Объемы - необходимые, достаточные для удовлетворения потребностей европейских потребителей", - отметил Козак.
Он заявил, что между Украиной и Россией больше не будет судебных исков и споров.
"Больше судебных исков, судебных споров, взаимных претензий не будет", - добавил Козак.
- Украина и Россия подписали протокол о транзите газа и урегулировании претензий.
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