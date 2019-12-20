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Espreso.tvОбществоВ Офисе президента подтвердили окончательную договоренность по транзиту газа

В Офисе президента подтвердили окончательную договоренность по транзиту газа

Представители Европейской комиссии, Украины и Российской Федерации достигли окончательной договоренности относительно принципиальных позиций по транзиту российского газа

Об этом сообщает Офис президента.

Представители Европейской комиссии, Украины и Российской Федерации сегодня достигли окончательной договоренности в отношении принципиальных позиций по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулирования взаимных претензий.

Подробности будут сообщены в субботу, 21 декабря, на брифинге министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля и исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, который состоится в Офисе Президента.

 

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