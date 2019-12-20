В Офисе президента подтвердили окончательную договоренность по транзиту газа
20 декабря, 2019, 21:16
Представители Европейской комиссии, Украины и Российской Федерации достигли окончательной договоренности относительно принципиальных позиций по транзиту российского газа
Об этом сообщает Офис президента.
Представители Европейской комиссии, Украины и Российской Федерации сегодня достигли окончательной договоренности в отношении принципиальных позиций по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулирования взаимных претензий.
Подробности будут сообщены в субботу, 21 декабря, на брифинге министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля и исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, который состоится в Офисе Президента.
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