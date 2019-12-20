Трамп назвал своего защитника на процессе об импичменте в Сенате

20 декабря, 2019, 14:48

Президент США Дональд Трамп заявил, что его защитником в будущем судебном процессе об импичменте в Сенате будет юрист Белого дома Пэт Чиполлоне

Об этом сообщает The Hill.

Президент США добавил добавил, что с Чиполлоне работать и другие юристы, но тот будет играть главную роль в стратегии защиты Трампа.

Кроме того, Белый дом рассматривает еще несколько кандидатур, которые смогут сыграть свою роль в защите Трампа в Сенате.

Напомним, Палата представителей Конгресса США одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

Далее вопрос об импичменте перейдет на обсуждение в Сенат, члены которого решат, оправдать Трампа или подтвердить его вину и сместить с должности.

Сам Трамп заявил, что хочет немедленного начала процесса импичмента в Сенате.

Обвинения против Трампа связанные со скандалом вокруг телефонного разговора с Владимиром Зеленским и его попытками заблокировать дачу показаний по делу об импичменте.