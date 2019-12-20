Трамп назвал своего защитника на процессе об импичменте в Сенате
Об этом сообщает The Hill.
Президент США добавил добавил, что с Чиполлоне работать и другие юристы, но тот будет играть главную роль в стратегии защиты Трампа.
Кроме того, Белый дом рассматривает еще несколько кандидатур, которые смогут сыграть свою роль в защите Трампа в Сенате.
Напомним, Палата представителей Конгресса США одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа.
Далее вопрос об импичменте перейдет на обсуждение в Сенат, члены которого решат, оправдать Трампа или подтвердить его вину и сместить с должности.
Сам Трамп заявил, что хочет немедленного начала процесса импичмента в Сенате.
Обвинения против Трампа связанные со скандалом вокруг телефонного разговора с Владимиром Зеленским и его попытками заблокировать дачу показаний по делу об импичменте.
Читайте также
-
-
16 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин придумал новую ловушку для Зеленского
-
-
11 декабря, 2019 План Путина: парижская редакция
-
Читайте также
-
16 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин придумал новую ловушку для Зеленского
-
-
11 декабря, 2019 План Путина: парижская редакция