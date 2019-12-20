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Espreso.tvОбществоПутин повлиял на мнение Трампа об Украине, - WP

Путин повлиял на мнение Трампа об Украине, - WP


фото: reuters
Президент США Дональд Трамп после победы на выборах ухватился за теорию, что Украина пыталась помешать ему возглавить Белый дом

Об этом пишет Washington Post.

Так, после частной встречи в июле 2017 года с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Гамбурге Трамп стал настаивать на том, что Украина работала над его поражением, согласно многочисленным сообщениям бывших чиновников.

"Резкое сопротивление Трампа сведениям американских спецслужб о том, что Россия систематически вмешивалась в выборы США в 2016 году - и обвинение, которое он вместо этого положил на конкурирующую страну, заставило многих его советников думать, что сам Путин помог развить идею виновности Украины", - говорится в материале.

Один бывший высокопоставленный чиновник из Белого дома сообщил, что Трамп даже однажды прямо заявил, что "Украина - настоящий преступник", потому что ему об этом сказал Путин.

Напомним, вчера на пресс-конференции Путин заявил, что "исконно русские территории" при создании СССР были переданы Украине. В частности, он заявил, что все "Причерноморье, западные земли были переданы Украине" со странной формулировкой для повышения процентного соотношения пролетариата в Украине, потому что Украина была сельской территорией "

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