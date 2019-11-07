Обыски у Макеенко: это не касается журналистов канала "Прямой", это касается купли-продажи, - ГБР
7 ноября, 2019, 15:03
Обыски у владельца телеканала "Прямой" Владимира Макеенко проходят в рамках уголовного производства по купле-продаже канала
Об этом заявила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова во время общения с журналистами, передает Еспресо.TV
"Были уже и допросы, в том числе Петра Порошенко. Это не сенсационная история, это процесс досудебного расследования, собственно никакого давления на СМИ, журналистов нет", - заверила Иванова.
По ее словам, это производство, которое не касается деятельности журналистов телеканала "Прямой", только купли-продажи канала.
Напомним, 7 ноября следователи ГБР пришли с обысками к владельцу канала "Прямой" Владимиру Макеенко и ищут документы.
- Сейчас ГБР проводит следствие по делу о купле-продаже "Прямого". Это дело было возбуждено по заявлению экс-заместителя главы Администрации президента Януковича Андрея Портнова. Глава ГБР Роман Труба ранее не исключал арест активов телеканала.
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