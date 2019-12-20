МИД прокомментировал заявление Путина о "русских землях" в Украине
20 декабря, 2019, 10:57
Министерство иностранных дел Украины осуждает заявления президента России Владимира Путина, что часть территории Украины может рассматриваться как "русские земли"
Об этом заявил заместитель главы МИД Украины Василий Боднар с трибуны Верховной Рады во время часа вопросов к правительству, сообщает Еспресо.TV.
"Мы осуждаем любые попытки Российской Федерации посягать на территориальную целостность Украины. Мы однозначно это осуждаем, и это заявление будет сегодня. Ни один нарратив Путина, никакие выдумки Путина не будут работать для нас", - сказал замминистра.
"Когда-то в свое время Москва была подчинена Киеву. Так что давайте говорить о корнях, а не о последствиях", - добавил Боднар.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что все Причерноморье и восточная часть Украины - это исконно русские территории, и теперь РФ с этим разбирается.
Читайте также
-
-
11 декабря, 2019 План Путина: парижская редакция
-
-
12 декабря, 2019 Виталий Портников: Зеленский оказался в "нормандском" тупике
-
Читайте также
-
11 декабря, 2019 План Путина: парижская редакция
-
-
12 декабря, 2019 Виталий Портников: Зеленский оказался в "нормандском" тупике