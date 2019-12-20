МИД прокомментировал заявление Путина о "русских землях" в Украине

20 декабря, 2019, 10:57

Министерство иностранных дел Украины осуждает заявления президента России Владимира Путина, что часть территории Украины может рассматриваться как "русские земли"

Об этом заявил заместитель главы МИД Украины Василий Боднар с трибуны Верховной Рады во время часа вопросов к правительству, сообщает Еспресо.TV.

"Мы осуждаем любые попытки Российской Федерации посягать на территориальную целостность Украины. Мы однозначно это осуждаем, и это заявление будет сегодня. Ни один нарратив Путина, никакие выдумки Путина не будут работать для нас", - сказал замминистра.

"Когда-то в свое время Москва была подчинена Киеву. Так что давайте говорить о корнях, а не о последствиях", - добавил Боднар.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что все Причерноморье и восточная часть Украины - это исконно русские территории, и теперь РФ с этим разбирается.