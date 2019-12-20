Мы не ставим контракт в зависимость от долга Газпрома, - Витренко

20 декабря, 2019, 17:59

Нафтогаз не имеет целью подписания любого контракта

Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в эфире "Радио НВ".

По его словам, подписание контракта до конца года маловероятно.

Нафтогаз не ставит условием подписания любого договора. А сейчас речь идет о нескольких контрактах. Я сказал, что транзитный контракт - его подписание крайне маловероятно (до конца года, - ред.) из-за сроков. Там идет речь о некоем гибридном варианте, который мы давно предложили... чтобы ни в коем случае не прерывать транзит газа в Европу. Ни один контракт из предложенных нами мы не ставим в зависимость от погашения долга Газпрома перед Нафтогазом. Мы готовы подписываться, не решив старые проблемы. Если сможем решить данные проблемы - супер", - сообщил Коболев.

Он отметил, что существует техническое ограничение, согласно которому подписание контракта возможно не ранее, чем через месяц.

"Если будет принято решение менять стандартный типовой договор на транспортировку газа, который согласовывает украинский регулятор, для этих целей точно нужен как минимум месяц. Это просто техническое ограничение, такое есть", - сказал Коболев.