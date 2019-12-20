В Минске начались двусторонние переговоры о транзите газа между Украиной и РФ, - росСМИ
20 декабря, 2019, 17:47
В Минске начались газовые переговоры между Украиной и Россией
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
В российскую делегацию входят глава Газпрома Алексей Миллер, министр энергетики Александр Новак и вице-премьер Дмитрий Козак. Украинскую делегацию возглавляет министр энергетики Алексей Оржель.
- Украина и Россия достигли принципиального соглашения о новом контракте по транзиту российского газа.
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