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Espreso.tvОбществоВ Минске начались двусторонние переговоры о транзите газа между Украиной и РФ, - росСМИ

В Минске начались двусторонние переговоры о транзите газа между Украиной и РФ, - росСМИ


фото: globallookpress
В Минске начались газовые переговоры между Украиной и Россией

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

В российскую делегацию входят глава Газпрома Алексей Миллер, министр энергетики Александр Новак и вице-премьер Дмитрий Козак. Украинскую делегацию возглавляет министр энергетики Алексей Оржель.

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