Нацбанк и правительство провели совещание по курсу гривны

17 декабря, 2019, 10:46

Национальный банк и Кабинет министров Украины провели переговоры в связи с укреплением курса гривны, которое наблюдается последние несколько месяцев

Об этом сообщают в пресс-служба НБУ.

Во время переговоров в Нацбанке подчеркнули, что укрепление курса гривны имеет преимущественно положительное влияние на экономику, ведь уменьшает инфляцию и расходы государства на обслуживание валютных долгов.

"Благодаря укреплению курса гривни инфляция снизилась до 5,1% в ноябре и будет в промежутке 5% +/- 1 п.п. по итогам года, то есть цель по инфляции мы в этом году выполнили ", - сообщил глава НБУ Яков Смолий во время переговоров с правительством.

В то же время в Нацбанке признали, что укрепление гривни может иметь "краткосрочные негативные эффекты" в виде недопоступлений в бюджет налогов от импорта (НДС, акцизов и пошлин).

"Кроме того, сильная гривна способствует удешевлению энергоносителей и уменьшению темпов трудовой миграции", - добавили в Нацбанке.