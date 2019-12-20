Эрдоган пригрозил США "зеркальным ответом" на санкции против "Турецкого потока"

20 декабря, 2019, 16:18

Турция готова ответить США зеркальными санкциями, если Вашингтон введет санкции против газопровода "Турецкий поток"

Об этом в пятницу, 20 декабря, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Анадолу.

По его словам, в Конгрессе США пытаются поднять тему введения санкций против участников реализации "Турецкого потока" - газопровода по дну Черного моря от российского города Анапа до побережья Турции.

"Теперь в сенате Конгресса США, не стесняясь, пытаются угрожать Турции новыми санкциями в связи с Турецким потоком. Налицо открытое вмешательство в дела Турции. Мы, безусловно, не собираемся сидеть сложа руки. Анкара ответит США зеркальными санкциями", - сказал Эрдоган.

Российский "Газпром" строит газопровод "Турецкий поток" через Черное море для сокращения транзита через Украину: одна нитка "Турецкого потока" мощностью 15,8 млрд куб. м газа в год предназначена для турецкого рынка; вторая, такой же мощности - для рынка Центральной и Южной Европы.

Официальный запуск газопровода намечен на 8 января 2020 года.

Напомним, 17 декабря Сенат США подавляющим большинством принял проект оборонного бюджета в размере $738 млрд, который включает санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока".