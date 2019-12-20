Дубилет хочет упростить крупному бизнесу взаимодействие с военкоматами

20 декабря, 2019, 10:33

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет хочет, чтобы военкоматы перестали запрашивать информацию о военнообязанных у бизнеса, он говорит, что эта информация и так есть у государства

Об этом министр без портфеля Дмитрий Дубилет написал в Facebook

В рамках упрощения кадрового администрирования бизнеса Дубилет обратил внимание на запросы военкоматов к бизнесу: "По закону крупные компании должны иметь специальных сотрудников, которые ведут учет военнообязанных. Они находятся в постоянной корреспонденции с военкоматами по всей стране, сообщая им о любом изменении статуса своих сотрудников. Вся эта переписка с военкоматами, конечно, в бумажной форме. Только бумага, только хардкор. Но проблема здесь не столько в бумаге, сколько в том, что вся информация, которую военкомат требуют у бизнеса, у государства уже есть."

Министр добавил, что рассчитывает добиться того, что "военкоматы не будут мучить бизнес этими запросами". "Единственное, где взаимодействие военкоматов и бизнеса можно оставить - это вопрос бронирования (там тоже есть проблемы) и, возможно, каких-то учений", - считает Дубилет.