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Espreso.tvОбществоДубилет хочет упростить крупному бизнесу взаимодействие с военкоматами

Дубилет хочет упростить крупному бизнесу взаимодействие с военкоматами


фото: Фокус
Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет хочет, чтобы военкоматы перестали запрашивать информацию о военнообязанных у бизнеса, он говорит, что эта информация и так есть у государства
Об этом министр без портфеля Дмитрий Дубилет написал в Facebook
 
В рамках упрощения кадрового администрирования бизнеса Дубилет обратил внимание на запросы военкоматов к бизнесу: "По закону крупные компании должны иметь специальных сотрудников, которые ведут учет военнообязанных. Они находятся в постоянной корреспонденции с военкоматами по всей стране, сообщая им о любом изменении статуса своих сотрудников. Вся эта переписка с военкоматами, конечно, в бумажной форме. Только бумага, только хардкор. Но проблема здесь не столько в бумаге, сколько в том, что вся информация, которую военкомат требуют у бизнеса, у государства уже есть."

Министр добавил, что рассчитывает добиться того, что "военкоматы не будут мучить бизнес этими запросами".

"Единственное, где взаимодействие военкоматов и бизнеса можно оставить - это вопрос бронирования (там тоже есть проблемы) и, возможно, каких-то учений", - считает Дубилет.

  • Напомним, ранее Дубилет анонсировал борьбу с "зарплатным рабством".
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