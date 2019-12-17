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Espreso.tvОбществоВ правительстве взялись за лишение украинцев "зарплатного рабства"

В правительстве взялись за лишение украинцев "зарплатного рабства"

Работа ведется совместно с Министерством финансов и Национальным банком Украины

Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"В Украине существует явление, которое удивляет жителей развитых стран - "зарплатный проект". Это когда предприятие и банк договариваются о выплате зарплаты, не спрашивая мнения сотрудников. Им просто указывают, на карточку какого банка они будут получать деньги ", - объясняет он.

Согласно законодательству сотрудники имеют право самостоятельно выбирать банк. Но на практике, если кто-то выбирает другой банк, бухгалтеры вынуждены для таких выплат формировать отдельные платежки. Поэтому работникам чаще всего в таком выборе просто отказывают.

"Мы хотим ввести систему, которая позволит украинцам свободно выбирать банки и при этом не потребует от бухгалтеров лишней работы", - пояснил Дубилет.

"Работник просто указывает бухгалтеру свой IBAN (кто пропустил, IBAN - это номер счета, как в Европе, который у нас был введен этого года), а бухгалтер формирует простую ведомость для всех сотрудников, независимо от банка. А дальше уже банк, который обслуживает предприятие, автоматически разкидывает деньги, куда надо.

"Чтобы проект заработал, банкам нужно будет сделать небольшие доработки в своих системах. Также, возможно, нужно будет запустить горячую линию, куда украинцы смогут жаловаться, если им отказывать в выборе банка. Рассчитываю, что сможем все это ввести уже в следующем году ", - добавил он.

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