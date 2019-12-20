Залы с игровыми автоматами не смогут работать под видом лотерей, - Гончарук
20 декабря, 2019, 10:08
Правительство исключило возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей
Об этом после внеочередного заседания Кабмина заявил в своем телеграмм-канале премьер-министр Алексей Гончарук.
"Министры проголосовали за отмену соответствующих положений по распространителям лотерей в лицензионных условиях. Теперь заведения с игровыми автоматами не смогут нелегально работать под видом государственных лотерей, прикрываясь договорам передоверия на распространение государственных мгновенных лотерей", - пояснил Гончарук.
Он дал поручение Нацполиции начать проверку деятельности всех операторов гослотерей на соблюдение закона о запрете игорного бизнеса. А ГФС поручено организовать проверки лицензий так называемых государственных лотерей.
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