Залы с игровыми автоматами не смогут работать под видом лотерей, - Гончарук

20 декабря, 2019, 10:08

Правительство исключило возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей

Об этом после внеочередного заседания Кабмина заявил в своем телеграмм-канале премьер-министр Алексей Гончарук.

"Министры проголосовали за отмену соответствующих положений по распространителям лотерей в лицензионных условиях. Теперь заведения с игровыми автоматами не смогут нелегально работать под видом государственных лотерей, прикрываясь договорам передоверия на распространение государственных мгновенных лотерей", - пояснил Гончарук.

Он дал поручение Нацполиции начать проверку деятельности всех операторов гослотерей на соблюдение закона о запрете игорного бизнеса. А ГФС поручено организовать проверки лицензий так называемых государственных лотерей.