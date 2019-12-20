20 декабря в Украине появятся монеты номиналом 5 гривен

20 декабря, 2019, 09:56

20 декабря в обращении появятся монеты номиналом пять гривен и новая банкнота номиналом 50 гривен

Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.

В НБУ уверяют, что новая банкнота имеет усовершенствованную систему защиты. Отметим, что в середине следующего года в обращение должны ввести монеты по 10 гривен.