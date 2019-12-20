20 декабря в Украине появятся монеты номиналом 5 гривен
20 декабря, 2019, 09:56
20 декабря в обращении появятся монеты номиналом пять гривен и новая банкнота номиналом 50 гривен
Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.
В НБУ уверяют, что новая банкнота имеет усовершенствованную систему защиты. Отметим, что в середине следующего года в обращение должны ввести монеты по 10 гривен.
- В Национальном банке Украины посчитали, что благодаря внедрению монет номиналом 5 и 10 грн вместо банкнот, государство сэкономит около 1 млрд грн .
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