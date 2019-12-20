 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество20 декабря в Украине появятся монеты номиналом 5 гривен

20 декабря в Украине появятся монеты номиналом 5 гривен

20 декабря в обращении появятся монеты номиналом пять гривен и новая банкнота номиналом 50 гривен

Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.

В НБУ уверяют, что новая банкнота имеет усовершенствованную систему защиты. Отметим, что в середине следующего года в обращение должны ввести монеты по 10 гривен.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 декабря, 2019 пятница

19 декабря, 2019 четверг

больше новостей

20 декабря, 2019 пятница

19 декабря, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать