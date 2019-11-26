Сколько Украина сэкономит от замены купюр монетами 5 и 10 грн: подсчеты НБУ
Об этом говорится в сообщении Нацбанка.
"Продолжительность жизни монет значительно выше продолжительность жизни банкнот мелких номиналов. Монеты обращаются около 20-25 лет. Зато банкноты номиналами 5 и 10 грн могут обращаться незначительный промежуток времени - в среднем один - два года, поэтому банкноты нужно ежегодно печатать, обрабатывать и хранить. В то же время обращение монет требует от государства значительно меньших усилий и средств ", - объясняют в Нацбанке.
Там отмечают, что введение монет номиналом 5 и 10 грн происходить постепенно: бумажные деньги постепенно будут выводиться из обращения, а монеты - постепенно в обращение будут вводиться. При этом бумажными гривнами можно будет рассчитываться и в дальнейшем.
- Напомним, Национальный банк Украины 20 декабря вводит в обращение монету номиналом 5 грн . Также НБУ обновил дизайн банкнот 50 и 200 грн
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