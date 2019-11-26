Сколько Украина сэкономит от замены купюр монетами 5 и 10 грн: подсчеты НБУ

26 ноября, 2019, 13:13

В Национальном банке Украины посчитали, что благодаря внедрению монет номиналом 5 и 10 грн вместо банкнот, государство сэкономит около 1 млрд грн

Об этом говорится в сообщении Нацбанка.

"Продолжительность жизни монет значительно выше продолжительность жизни банкнот мелких номиналов. Монеты обращаются около 20-25 лет. Зато банкноты номиналами 5 и 10 грн могут обращаться незначительный промежуток времени - в среднем один - два года, поэтому банкноты нужно ежегодно печатать, обрабатывать и хранить. В то же время обращение монет требует от государства значительно меньших усилий и средств ", - объясняют в Нацбанке.

Там отмечают, что введение монет номиналом 5 и 10 грн происходить постепенно: бумажные деньги постепенно будут выводиться из обращения, а монеты - постепенно в обращение будут вводиться. При этом бумажными гривнами можно будет рассчитываться и в дальнейшем.