Зеленский назначил нового постпреда Украины при ООН
19 декабря, 2019, 11:04
Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицу постоянным представителем Украины при Организации Объединенных Наций (ООН)
Соответствующий указ №916 от 18 декабря размещен на официальном сайте главы государства в четверг.
"Назначить Кислицу Сергея Олеговича постоянным представителем Украины при Организации Объединенных Наций", - говорится в тексте документа.
Сергей Кислица с марта 2014 работал заместителем министра иностранных дел Украины.
При этом другим указом глава государства уволил от этой должности Владимира Ельченко в связи с назначением его на должность посла Украины в США.
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