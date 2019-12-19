Зеленский назначил нового постпреда Украины при ООН

19 декабря, 2019, 11:04

Соответствующий указ №916 от 18 декабря размещен на официальном сайте главы государства в четверг.

"Назначить Кислицу Сергея Олеговича постоянным представителем Украины при Организации Объединенных Наций", - говорится в тексте документа.

Сергей Кислица с марта 2014 работал заместителем министра иностранных дел Украины.

При этом другим указом глава государства уволил от этой должности Владимира Ельченко в связи с назначением его на должность посла Украины в США.