В Украине снова подешевело горючее
Об этом сообщает издание enkorr со ссылкой на "Консалтинговую грпу А-95".
На заправках WOG, AMIC и UPG топливо подешевело на 20 копеек за литр.
19 декабря, сети АЗС продолжили снижение цены на бензин и дизельное топливо на 10-40 коп. / Л.
В частности, на заправках WOG все виды топлива подешевели на 20 коп. / Л бензин А-92 - 28,69 грн / л, А-95 - 29,69 грн / л, ДТ - 28,69 грн / л.
На 20 коп. / Л снизилась стоимость топлива в сетях AMIC, UPG, Укр-Петроль и Катрал. На АЗС Glusco цены снизились на 30 коп. / Л бензин А-92 - 26,95 грн / л, А-95 - 27,95 грн / л, ДТ - 26,95 грн / л.
Кроме того, подешевело топливо на станциях KLO, Параллель и Mango: на 10-40 коп. / Л.
Отмечается, что средние цены по Украины 19 декабря опустились на 6-7 коп. / Л А-92 до 27,28 грн / л, А-95 - 28,30 грн / л, ДТ - 27,75 грн / л.
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