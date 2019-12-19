В Украине снова подешевело горючее

19 декабря, 2019, 14:19

19 декабря цены на топливо на АЗС Украины упали на 10-40 копеек к ценам 18 декабря

Об этом сообщает издание enkorr со ссылкой на "Консалтинговую грпу А-95".

На заправках WOG, AMIC и UPG топливо подешевело на 20 копеек за литр.

19 декабря, сети АЗС продолжили снижение цены на бензин и дизельное топливо на 10-40 коп. / Л.

В частности, на заправках WOG все виды топлива подешевели на 20 коп. / Л бензин А-92 - 28,69 грн / л, А-95 - 29,69 грн / л, ДТ - 28,69 грн / л.

На 20 коп. / Л снизилась стоимость топлива в сетях AMIC, UPG, Укр-Петроль и Катрал. На АЗС Glusco цены снизились на 30 коп. / Л бензин А-92 - 26,95 грн / л, А-95 - 27,95 грн / л, ДТ - 26,95 грн / л.

Кроме того, подешевело топливо на станциях KLO, Параллель и Mango: на 10-40 коп. / Л.

Отмечается, что средние цены по Украины 19 декабря опустились на 6-7 коп. / Л А-92 до 27,28 грн / л, А-95 - 28,30 грн / л, ДТ - 27,75 грн / л.