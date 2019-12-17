Бензин должен подешеветь минимум на 2 гривны, - Гончарук

17 декабря, 2019, 11:44

Стоимость одного литра бензина в Украине должна снизиться минимум на 2 гривны из-за укрепления курса гривны

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время эфира на одном из телеканалов, сообщает "Liga.Бизнес"

"Сейчас мы наблюдаем, то, что цены на бензин уменьшаются. По разным оценкам, от 30 до 80 копеек. Конечно, это неадекватное уменьшение, конечно цены на бензин должны снизиться значительно сильнее. По нашим данным - на 2 гривны ", - сообщил Гончарук.

По его словам, добиться снижения цен на топливо в Украине можно путем введения большей конкуренции между продавцами.