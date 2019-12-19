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Espreso.tvОбществоВ Конгрессе США поддержали выделение почти $ 700 млн помощи Украине

В Конгрессе США поддержали выделение почти $ 700 млн помощи Украине

Палата представителей Конгресса США утвердила бюджетное ассигнование безопасности и внешней помощи Украине в 2020 году в размере $ 698 млн

Об этом говорится на сайте сопредседателя Украинского кокуса в Конгрессе США конгрессвумен Марси Каптур.

Это на 2,3 миллиона больше, чем в прошлом году. Голосование законопроекты по финансированию работы правительства США на 2020-й год состоялись в Палате представителей накануне.

В дальнейшем их должен рассмотреть Сенат США.

"В настоящее время когда весь мир озадачен за политизации вопроса финансовой поддержки Украины со стороны администрации США, эти новые меры со стороны последовательного Конгресса дают сигнал о надежной и мощной двухпартийной поддержке демократического пути Украины, свободной от Российской агрессии. Конгресс не должен позволять этой или любой Какие администрации, снова незаконно задержать подобную поддержку ", говорится в заявлении Марси Каптур.

Также Комитет по иностранным делам Сената США в среду, 18 декабря поддержал проект жестких санкции в отношении России S.482, которые один из соавторов законопроекту назвал "адскими".

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