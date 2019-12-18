Комитет Сената США одобрил пакет санкций против РФ
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Сообщается, что соответствующий пакет санкций под названием "Защита американской безопасности от агрессии Кремля" комитет принял в среду, 18 декабря.
Документом предлагается усиление санкций против госдолга России перед США.
Также предлагается ввести санкции против инвесторов в российские проекты по добыче сжиженного природного газа за пределами России.
Кроме этого документ вводит ограничения в отношении 24 сотрудников ФСБ, которые причастны к инциденту с захватом украинских моряков в Керченском проливе, а также политических деятелей, олигархов и других лиц, содействующих незаконной и коррупционной деятельности в России.
Далее законопроект будет вынесен на рассмотрение полного состава Сената, где в законопроект могут быть внесены правки.
- Напомним, 11 декабря Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о государственной обороне на сумму 738 млрд долларов. В нем предусмотрено введение санкций против российского газопровода "Северный поток-2". В частности, в США хотят ввести обязательные санкции в отношении компаний, которые обеспечивают строительство этого газопровода.
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