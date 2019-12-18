 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКомитет Сената США одобрил пакет санкций против РФ

Комитет Сената США одобрил пакет санкций против РФ

Комитет по иностранным делам Сената США одобрил большой пакет санкций против России

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Сообщается, что соответствующий пакет санкций под названием "Защита американской безопасности от агрессии Кремля" комитет принял в среду, 18 декабря.

Документом предлагается усиление санкций против госдолга России перед США.

Также предлагается ввести санкции против инвесторов в российские проекты по добыче сжиженного природного газа за пределами России.

Кроме этого документ вводит ограничения в отношении 24 сотрудников ФСБ, которые причастны к инциденту с захватом украинских моряков в Керченском проливе, а также политических деятелей, олигархов и других лиц, содействующих незаконной и коррупционной деятельности в России.

Далее законопроект будет вынесен на рассмотрение полного состава Сената, где в законопроект могут быть внесены правки.

  • Напомним, 11 декабря Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о государственной обороне на сумму 738 млрд долларов. В нем предусмотрено введение санкций против российского газопровода "Северный поток-2". В частности, в США хотят ввести обязательные санкции в отношении компаний, которые обеспечивают строительство этого газопровода.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 декабря, 2019 среда

больше новостей

18 декабря, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать