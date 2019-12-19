Суд рассмотрит дело о превышении головой ОПГ Богданом служебных полномочий

19 декабря, 2019, 17:22

Окружной административный суд Киева открыл производство по делу по иску экс-главы "Укртрансбезпеки" Михаила Ноняка к руководителю Офиса президента Украины Андрею Богдану

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Среди требований иска - признать противоправными действия Андрея Богдана об инициировании вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности и увольнении Михаила Ноняка с должности председателя Государственной службы Украины по безопасности на транспорте и направлении соответствующего письма премьер-министру Украины. Михаил Ноняк также просит суд установить отсутствие компетенции у руководителя Офиса Президента об инициировании вышеупомянутых вопросов ", - говорится в сообщении.

Суд принял к рассмотрению дела по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон.

Напомним, Кабмин уволил Ноняка с занимаемой должности 25 сентября 2019 г.