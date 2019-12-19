Суд рассмотрит дело о превышении головой ОПГ Богданом служебных полномочий
Об этом сообщает пресс-служба суда.
"Среди требований иска - признать противоправными действия Андрея Богдана об инициировании вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности и увольнении Михаила Ноняка с должности председателя Государственной службы Украины по безопасности на транспорте и направлении соответствующего письма премьер-министру Украины. Михаил Ноняк также просит суд установить отсутствие компетенции у руководителя Офиса Президента об инициировании вышеупомянутых вопросов ", - говорится в сообщении.
Суд принял к рассмотрению дела по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон.
Напомним, Кабмин уволил Ноняка с занимаемой должности 25 сентября 2019 г.
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