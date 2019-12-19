Стали известны подробности убийства гражданского боевиками в Марьинке

19 декабря, 2019, 08:28

Мужчину 1962 года застрелил снайпер в спину, ранение было сквозным

Об этом сообщил пресс-офицер ООС, сообщает 5 канал .

Вражеский снайпер застрелил гражданского Донецкой области. Погиб мужчина 1962 года рождения.

"Мужчина находился на улице, сидел на лавочке. Когда услышал, что начался обстрел, встал и хотел скрыться в своем доме. В то время и получил пулю в спину, ранения сквозное. Пуля вылетела через живот. И еще несколько минут он был жив, но ранение было несовместимо с жизнью. Открылась внутреннее кровотечение, мужчину спасти не удалось. И еще некоторое время тело нельзя было забрать с места происшествия том, что работал снайпер ", - сообщила пресс-офицер.

В прокуратуре Донецкой области заявили, что по факту гибели 56-летнего мирного жителя Марьинка Донецкой области начато расследование по статье "Теракт".

Досудебное расследование продолжается.