"Нафтогаз" и "Газпром" готовятся к подписанию соглашения о транзите, - росСМИ
19 декабря, 2019, 20:16
По итогам газовых переговоров в Берлине стороны могут подписать документ
Об этом сообщают российские СМИ, сообщает РБК-Украина.
Сообщается, что в здании, где Россия и Украина ведут переговоры по газу, подготовили стол для подписания документов.
- Заместитель главы НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко объяснил, что формально нельзя запретить "Газпрому" продавать газ на украинском рынке.
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