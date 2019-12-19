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Espreso.tvОбщество"Нафтогаз" и "Газпром" готовятся к подписанию соглашения о транзите, - росСМИ

"Нафтогаз" и "Газпром" готовятся к подписанию соглашения о транзите, - росСМИ

По итогам газовых переговоров в Берлине стороны могут подписать документ

Об этом сообщают российские СМИ, сообщает РБК-Украина.

Сообщается, что в здании, где Россия и Украина ведут переговоры по газу, подготовили стол для подписания документов.

  • Заместитель главы НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко объяснил, что формально нельзя запретить "Газпрому" продавать газ на украинском рынке.
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