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Espreso.tvОбщество"Газпром" может продавать газ на украинском рынке, - Витренко

"Газпром" может продавать газ на украинском рынке, - Витренко

Заместитель главы НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко объяснил, что формально нельзя запретить "Газпрому" продавать газ на украинском рынке

Об этом он сказал в эфире 24 канала.

"Я был идеологом того, чтобы не стоять на коленях и просить у "Газпрома" поставки газа, а в ситуации, когда "Газпром" перечислил поставки газа, пойти и купить газ, который нам нужен, на европейском рынке", - сказал Коболев.

По его словам, заявления украинских политиков о том, что они отказались от российского газа, являются популистскими, потому что Россия перекрыла поставки газа.

"Это же политики только говорят, что они героически решили российский газ не покупать и все такие герои. На самом деле, это Россия перекрыла газ и у нас не было никакого другого выхода, кроме, как договариваться на коленях о поставках газа с "Газпромом" в 2014 году, принимая то, что Крым не будет наш и так далее, или покупать газ в Европе", - подчеркнул Витренко.

Он рассказал, что европейские поставки газа сопровождаются важными правилами. Прежде всего - любая компания может прийти на украинский рынок и продавать газ - российский, норвежский, голландский или любой.

"Мало того, что нет санкций, то даже российская компания "Газпром" может прийти сейчас на украинский рынок и продавать газ. Формально мы не можем запретить им продавать газ на украинском рынке", - сказал заместитель главы "Нафтогаза".

Также добавил, что Украина имеет текущий контракт с "Газпромом", по которому он сейчас не поставляет газ, объясняя это так: "Когда мы говорим, что мы отказываемся брать газ у "Газпрома", то это они отказываются нам его поставлять. У нас даже за решение стокгольмского арбитража была пересмотрена сниженная цена, были обнулены долги с нашей стороны, которые они нам начисляли. Мы с марта 2018 г. хотели у "Газпрома" брать газ. Мы даже оплатили этот объем газа, но "Газпром" за полчаса до этого времени, когда должен был пойти газ, сказал - нет, мы передумали, мы газ поставлять и не будем ".

Он добавил, что важно рассматривать другие предложения.

""Газпром" может это делать (продавать газ в Украине), но мы говорим, смотрите у нас европейские правила, если кто-то хочет продавать газ дешевле. Есть другая альтернатива - давайте рассматривать такие предложения, но в то же время так, чтобы никого не обманули на украинской стороне", - подчеркнул Витренко.

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