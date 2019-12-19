"Мне хватает 64 тиcячи": Геращенко о зарплате замминистра

19 декабря, 2019, 12:53

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что получает за месяц за вычетом налогов около 64 тыс. грн зарплаты

Об этом Геращенко сообщил в интервью «ФАКТАМ».

"Скажу точную цифру. Насчитывается 80 840 грн, за вычетом налогов - около 64 тыс. Мне хватает", - сказал Геращенко.

Ранее сообщалось, что на "скромные" зарплаты жаловались : министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, и министр юстиции Денис Малюська.