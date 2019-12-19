"Мне хватает 64 тиcячи": Геращенко о зарплате замминистра
19 декабря, 2019, 12:53
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что получает за месяц за вычетом налогов около 64 тыс. грн зарплаты
Об этом Геращенко сообщил в интервью «ФАКТАМ».
"Скажу точную цифру. Насчитывается 80 840 грн, за вычетом налогов - около 64 тыс. Мне хватает", - сказал Геращенко.
Ранее сообщалось, что на "скромные" зарплаты жаловались : министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, и министр юстиции Денис Малюська.
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