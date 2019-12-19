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Espreso.tvОбщество"Мне хватает 64 тиcячи": Геращенко о зарплате замминистра

"Мне хватает 64 тиcячи": Геращенко о зарплате замминистра

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что получает за месяц за вычетом налогов около 64 тыс. грн зарплаты

Об этом Геращенко сообщил в интервью «ФАКТАМ».

"Скажу точную цифру. Насчитывается 80 840 грн, за вычетом налогов - около 64 тыс. Мне хватает", - сказал Геращенко.

Ранее сообщалось, что на "скромные" зарплаты жаловались : министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, и министр юстиции Денис Малюська.

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