 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПутин назвал условия для нормандского саммита в апреле

Путин назвал условия для нормандского саммита в апреле

Президент России Владимир Путин назвал условия для нормандского саммита в апреле

Об этом он заявил во время пресс-конференции в четверг, сообщает ТСН.

По его словам, продолжение работы в нормандском формате целесообразно.

"Что касается встречи в апреле, то она станет актуальной, если будут положительные изменения. Они есть или нет? Есть Закон об особом статусе продлен. Основа для урегулирования не потеряна, проведен отвод войск. Почему наши партнеры в Украине не хотят разводить по всей линии. Сократилось число обстрела, хотя они еще сохраняются. Продолжение работы в нормандском формате целесообразно ", - сказал Путин.

Напомним, вчера участники Трехсторонней контактной группы (ТКГ) не смогли согласовать новое перемирие на востоке Украины. Стороны договорились о продлении перемирия, объявленного в июле 2019 года.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 декабря, 2019 четверг

больше новостей

19 декабря, 2019 четверг

18 декабря, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать