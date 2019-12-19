19 декабря, 2019, 13:40

Президент России Владимир Путин назвал условия для нормандского саммита в апреле

Об этом он заявил во время пресс-конференции в четверг, сообщает ТСН.

По его словам, продолжение работы в нормандском формате целесообразно.



"Что касается встречи в апреле, то она станет актуальной, если будут положительные изменения. Они есть или нет? Есть Закон об особом статусе продлен. Основа для урегулирования не потеряна, проведен отвод войск. Почему наши партнеры в Украине не хотят разводить по всей линии. Сократилось число обстрела, хотя они еще сохраняются. Продолжение работы в нормандском формате целесообразно ", - сказал Путин.

Напомним, вчера участники Трехсторонней контактной группы (ТКГ) не смогли согласовать новое перемирие на востоке Украины. Стороны договорились о продлении перемирия, объявленного в июле 2019 года.