 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПриватБанк подал в Израиле иск на $ 600 млн на Коломойского и Боголюбова

ПриватБанк подал в Израиле иск на $ 600 млн на Коломойского и Боголюбова


фото: ua.news
Приватбанк подал иск на Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в юрисдикции Израиля на сумму в 2,1млрд шекелей в районный суд Тель-Авива

Об этом сообщает израильское издание globes .

"ПриватБанк", крупнейший банк в Украине, который сейчас удерживает украинское правительство, подал иск на 2,1 миллиарда NIS против тех, кто контролировал банк к его национализации три года назад, олигарха Игоря Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова; а также против "Israel Discount Bank", куда Коломойский и Боголюбов перевели деньги, согласно иску. Сейчас Коломойский и Боголюбов проживают в Израиле, а также имеют гражданство Украины ", - сообщает издание.

Согласно иску, поданному в районный суд Тель-Авива, Коломойский и Боголюбов совершили "международную трансграничную операцию, которую они разрабатывали и планировали в течение многих лет, совершив ряд преступлений, серьезных уголовных преступлений беспрецедентного масштаба, включая мошенничество и отмывание денег"

"По данным ПриватБанка, Коломойский и Боголюбов нанесли беспрецедентный ущерб в результате огромных хищений, совершенных в течение десяти лет, средства от которых перечисляли в Израиль на счет подставной компании", - пишут израильтяне.

По словам израильских журналистов, ПриватБанк утверждает, что мошенничество, совершенное двумя его предыдущими контрольными акционерами, действовало так: они заставили банк предоставлять большое количество займов в огромных суммах якобы законным бизнесам, которые фактически были подставными компаниями. Кредитные средства были внесены на банковские счета тех же компаний, которыми управляли в отделениях банка в Украине или в его филиалы на Кипре. Впоследствии, по заявлению суда, "средства передавались из рук в руки для учета" отбеливания "и с целью замаскування хищения, через клубок банковских счетов других подставных компаний, которые также были собственностью Коломойского и Боголюбова.

Согласно иску, с целью маскирования упомянутого хищения и мошенничества некоторые займы, предоставленные ПриватБанком, были погашены, но это было сделано за счет новых заемных средств, взятых компаниями.

"Делая это," ПриватБанк "использовал свои средства, а точнее средства вкладчиков и внешних заимодавцев - для обогащения контрольных акционеров", - говорится в иске.

  • Напомним, сегодня Апелляционный суд перенес на следующий год заседание по апелляции НБУ на решение Окружного админсуда Киева от 18 апреля 2019 о признании незаконным решения о выводе "ПриватБанка" с рынка.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 декабря, 2019 четверг

больше новостей

19 декабря, 2019 четверг

18 декабря, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать