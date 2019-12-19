ПриватБанк подал в Израиле иск на $ 600 млн на Коломойского и Боголюбова

19 декабря, 2019, 13:11

Приватбанк подал иск на Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в юрисдикции Израиля на сумму в 2,1млрд шекелей в районный суд Тель-Авива

Об этом сообщает израильское издание globes .

"ПриватБанк", крупнейший банк в Украине, который сейчас удерживает украинское правительство, подал иск на 2,1 миллиарда NIS против тех, кто контролировал банк к его национализации три года назад, олигарха Игоря Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова; а также против "Israel Discount Bank", куда Коломойский и Боголюбов перевели деньги, согласно иску. Сейчас Коломойский и Боголюбов проживают в Израиле, а также имеют гражданство Украины ", - сообщает издание.

Согласно иску, поданному в районный суд Тель-Авива, Коломойский и Боголюбов совершили "международную трансграничную операцию, которую они разрабатывали и планировали в течение многих лет, совершив ряд преступлений, серьезных уголовных преступлений беспрецедентного масштаба, включая мошенничество и отмывание денег"

"По данным ПриватБанка, Коломойский и Боголюбов нанесли беспрецедентный ущерб в результате огромных хищений, совершенных в течение десяти лет, средства от которых перечисляли в Израиль на счет подставной компании", - пишут израильтяне.

По словам израильских журналистов, ПриватБанк утверждает, что мошенничество, совершенное двумя его предыдущими контрольными акционерами, действовало так: они заставили банк предоставлять большое количество займов в огромных суммах якобы законным бизнесам, которые фактически были подставными компаниями. Кредитные средства были внесены на банковские счета тех же компаний, которыми управляли в отделениях банка в Украине или в его филиалы на Кипре. Впоследствии, по заявлению суда, "средства передавались из рук в руки для учета" отбеливания "и с целью замаскування хищения, через клубок банковских счетов других подставных компаний, которые также были собственностью Коломойского и Боголюбова.

Согласно иску, с целью маскирования упомянутого хищения и мошенничества некоторые займы, предоставленные ПриватБанком, были погашены, но это было сделано за счет новых заемных средств, взятых компаниями.

"Делая это," ПриватБанк "использовал свои средства, а точнее средства вкладчиков и внешних заимодавцев - для обогащения контрольных акционеров", - говорится в иске.