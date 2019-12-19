ГСЧС предупреждает об ухудшении погодных условий из-за тумана
19 декабря, 2019, 10:09
19 декабря ожидается туман в большинстве регионов Украины
Об этом предупреждает Государственная служба МЧС Украины.
ГСЧС предупреждает об ухудшении погодных условий.
"По прогнозам Укргидрометцентра, 19 декабря в Украине, кроме северных областей, ночью и утром туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.
- Напомним, 19 декабря в Украине ожидается теплая температура без осадков.
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