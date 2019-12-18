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Espreso.tvОбществоСиноптик рассказала, какой будет погода в Украине в ближайшие дни

Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в ближайшие дни

В четверг, 19 декабря, температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах от 5 до 11 градусов тепла

Об этом сообщила в эфире Еспресо.TV синоптик Наталья Диденко.

"Завтра от +5 до + 11°C. Без осадков. Антициклональный характер погоды, но не нужно забывать о туманах", - рассказала Диденко.

Осадков 19 декабря в Украине не предвидится. Ветер будет юго-восточным, умеренным, а на востоке страны - северо-восточным, порывистым.

В Киеве 19 декабря днем ожидается от 6 до 7 градусов тепла, осадки маловероятны.

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