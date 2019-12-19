Госсекретарь США посетит Украину, - WSJ

19 декабря, 2019, 10:33

Государственный секретарь США Майкл Помпео осуществит визит в Украину с 3 по 4 января 2020 года, утверждают журналисты

Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal .

"Исполняющий обязанности посла США в Украине Билл Тейлор был проинструктирован главным помощником госсекретаря Майка Помпео передать ответственность за свою должность за несколько дней до того, как господин Помпео посетит столицу Украины", - сообщают в издании.

По данным издания, встреча активно поддерживает Белый дом.

"Визит Помпео запланирован с 3 по 4 января в Киев, по словам украинских чиновников. Ожидается, что министр встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, добавил один из украинских чиновников, отметив, что встречу активно поддерживает Белый дом", - утверждают журналисты.

Подчеркнем, что должностные лица Государственного департамента, в свою очередь, не подтвердили планы Помпео по этой поездке.