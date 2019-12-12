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Espreso.tvМирПомпео заявил, что Лавров солгал о темах переговоров с Трампом

Помпео заявил, что Лавров солгал о темах переговоров с Трампом


фото: gettyimages
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров солгал, когда заявил, что не обсуждал с Дональдом Трампом тему вмешательства в американские выборы

Об этом сообщает The Hill.

"Заявление министра иностранных дел Лаврова не является точным отражением моих воспоминаний об этой встрече", - заявил Помпео.

Напомним, Белый дом сообщил, что во время встречи с Сергеем Лавровым обсуждалась тема российского вмешательства в американские выборы.

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