Помпео заявил, что Лавров солгал о темах переговоров с Трампом
12 декабря, 2019, 11:18
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров солгал, когда заявил, что не обсуждал с Дональдом Трампом тему вмешательства в американские выборы
Об этом сообщает The Hill.
"Заявление министра иностранных дел Лаврова не является точным отражением моих воспоминаний об этой встрече", - заявил Помпео.
Напомним, Белый дом сообщил, что во время встречи с Сергеем Лавровым обсуждалась тема российского вмешательства в американские выборы.
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