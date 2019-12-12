Помпео заявил, что Лавров солгал о темах переговоров с Трампом

12 декабря, 2019, 11:18



фото: gettyimages

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров солгал, когда заявил, что не обсуждал с Дональдом Трампом тему вмешательства в американские выборы