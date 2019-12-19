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Espreso.tvОбществоДиректора НАБУ Сытника внесли в реестр коррупционеров

Директора НАБУ Сытника внесли в реестр коррупционеров

Директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника внесли в Единый реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения

Об этом говорится на сайте Единого реестра коррупционеров.

"Признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 172-5 КУоАП. Наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 200 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 3400 грн с конфискацией подарков в доход государства", - говорится в реестре.

Напомним, в мае 2019 г. тогдашний генпрокурор Юрий Луценко заявил, что директор НАБУ Сытник отдохнул за чужие деньги на элитной охотничьей базе отдыха в Ривненской области, что может быть квалифицировано как неправомерная выгода. Генпрокурор отметил, что Сытник не указал в декларации отдых за чужие деньги как подарок.

Суд признал директора НАБУ Сытника виновным по делу о бесплатном отдыхе как неправомерную выгоду.

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