Суд признал директора НАБУ Сытника виновным по делу о бесплатном отдыхе как неправомерную выгоду
13 декабря, 2019, 15:09
13 декабря Харьковский апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляции защиты главы Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника, признав его виновным по делу об отдыхе за чужой счет в элитных охотничьих угодьях хозяйства "Полесское-Сарны"
Об этом сообщил адвокат Артема Сытника Владислав Кича, передает theБабель.
"Суд принял решение Сарненского суда Ровенской оставить без изменений", - сказал адвокат.
Сейчас Артем Сытник должен заплатить штраф в размере 3400 грн.
Адвокат Сытника также отметил отсутствие прямой нормы законодательства, которая обязывала бы уволть Сытника с должности директора НАБУ после такого решения суда.
- Напомним, в мае 2019 года тогдашний генпрокурор Юрий Луценко заявил, что директор НАБУ Сытник отдохнул за чужие деньги на элитной охотничьей базе отдыха в Ровенской области, может быть квалифицировано как неправомерная выгода. Генпрокурор отметил, что Сытник не указал в декларации отдых за чужие деньги как подарок.
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