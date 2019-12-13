Суд признал директора НАБУ Сытника виновным по делу о бесплатном отдыхе как неправомерную выгоду

13 декабря, 2019, 15:09

Артём Сытник

фото: depo.ua

13 декабря Харьковский апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляции защиты главы Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника, признав его виновным по делу об отдыхе за чужой счет в элитных охотничьих угодьях хозяйства "Полесское-Сарны"