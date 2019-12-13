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Espreso.tvОбществоСуд признал директора НАБУ Сытника виновным по делу о бесплатном отдыхе как неправомерную выгоду

Суд признал директора НАБУ Сытника виновным по делу о бесплатном отдыхе как неправомерную выгоду

Артём Сытник
Артём Сытник
фото: depo.ua
13 декабря Харьковский апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляции защиты главы Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника, признав его виновным по делу об отдыхе за чужой счет в элитных охотничьих угодьях хозяйства "Полесское-Сарны"

Об этом сообщил адвокат Артема Сытника Владислав Кича, передает theБабель.

"Суд принял решение Сарненского суда Ровенской оставить без изменений", - сказал адвокат.

Сейчас Артем Сытник должен заплатить штраф в размере 3400 грн.

Адвокат Сытника также отметил отсутствие прямой нормы законодательства, которая обязывала бы уволть Сытника с должности директора НАБУ после такого решения суда.

  • Напомним, в мае 2019 года тогдашний генпрокурор Юрий Луценко заявил, что директор НАБУ Сытник отдохнул за чужие деньги на элитной охотничьей базе отдыха в Ровенской области, может быть квалифицировано как неправомерная выгода. Генпрокурор отметил, что Сытник не указал в декларации отдых за чужие деньги как подарок.
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