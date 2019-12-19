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Espreso.tvОбществоЧетыре улицы Киева получили новые названия

Четыре улицы Киева получили новые названия

На заседании Киевского городского совета депутаты переименовали четыре столичные улицы

Об этом сообщает сайт горсовета.

В частности, переименована улица Ивана Шевцова на улицу Василия Макуха в Шевченковском районе; улицу Маршала Гречко в улицу Ивана Выговского в Подольском районе; улицу Горького на улицу Тодося Осьмачки в Деснянском районе; улицу Подвойского на улицу Юрия Глушко в Шевченковском районе.

Также депутаты присвоили парку на улице Винницкой в Соломенском районе название Парк защитников Украины.

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