Четыре улицы Киева получили новые названия
19 декабря, 2019, 21:18
На заседании Киевского городского совета депутаты переименовали четыре столичные улицы
Об этом сообщает сайт горсовета.
В частности, переименована улица Ивана Шевцова на улицу Василия Макуха в Шевченковском районе; улицу Маршала Гречко в улицу Ивана Выговского в Подольском районе; улицу Горького на улицу Тодося Осьмачки в Деснянском районе; улицу Подвойского на улицу Юрия Глушко в Шевченковском районе.
Также депутаты присвоили парку на улице Винницкой в Соломенском районе название Парк защитников Украины.
- Ранее, Киевсовет переименовал проспект Космонавта Комарова - в проспект Любомира Гузара.
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